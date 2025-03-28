Ликвидировано до 40 россиян: ВСУ нанесли авиаудар "мести" по Брянской области РФ

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", что в районе Случовска Брянской области РФ, 27 марта 2025 года.

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ 28 марта.

В результате действий украинских воинов уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 россиян.

В Генштабе ВСУ назвали удар 27 марта ответом на действия агрессора.

"Этот авиаудар стал ответом на циничные действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан", — отмечает пресс-служба Генштаба.

Известно, что из пункта "Погар" неоднократно запускались российские БПЛА. Поэтому разрушение локации снижает потенциал ВС РФ по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской области и на Курском направлении.

7 марта неизвестные беспилотники атаковали Брянскую область РФ. Их целью стало предприятие ОАО "Консервсушпрод" в городе Стародуб, где производят сухпайки для российской армии.

А в конце февраля дронами был атакован пороховой завод в Брянской области. Пожар даже был виден на спутниковых фото Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Напомним, ВСУ обстреляли автомобильный пограничный пункт "Погар" из танка в мае 2023 года.

Также Фокус писал о том, что военный Андрей Отченаш рассказал о штурме россиян на мотоциклах и легковых авто, в результате которого удалось ликвидировать до 50 оккупантов.