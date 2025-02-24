Видно из космоса: в РФ горят склады Брянского порохового завода (фото)

В феврале беспилотники дважды атаковали Брянский химзавод, который выпускает порох для снарядов и крылатых ракет. Минобороны РФ признало атаку дронов.

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На территории компании "Брянский химический завод им. 50-летия СССР" пылает пожар, который виден на спутниковых фото Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Пожар начался 24 февраля. Согласно данным из космоса, пылает в двух точках, расположенных к северу и северо-западу от села Сельцо в Брянской области. Чрезвычайное происшествие показывают данные портала FIRMS NASA.

Информация о пожаре в РФ на портале FIRMS NASA появилась 24 февраля. Согласно данным спутника на карте обозначили две точки с повышенной температурой в Брянской области. Одна из них расположена на территории Брянского химзавода, который, среди прочего, занимается выпуском пороха и взрывчатки для снарядов и ракет ВС РФ. Другая точка — в 5 км к западу: на Google maps видны вытянутые здания.

Взрывы в РФ — пожар на территории Брянского химзавода 24 февраля Фото: FIRMS NASA Взрывы в РФ — координаты Брянского химзавода по производству пороха Фото: Google Maps

В анонимном Telegram-канале "Крымский ветер" утверждают, что горячие точки возле села Сельцо — это пожар на складах военного завода. Авторы написали, что причина возгорания не известна. При этом они обратили внимание на то, что возгорания произошли одновременно.

"Синхронные пожары на отдельно стоящих складах — это интересно", — отметили авторы канала.

Взрывы в РФ — что известно

На территории Брянского завода пожар начался 24 февраля, свидетельствуют данные портале FIRMS. Между тем утром этого же дня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что регион пострадал от воздушных ударов дронов. Атака состоялась ночью и Силы обороны, как уверял губернатор, применили три БПЛА самолетного типа. По его словам, разрушений и пострадавших нет. Информацию Богомаза подтвердили в Минобороны РФ: заявили, что все устройства обезвредили средства ПВО.

Украинское командование пока не информировало об ударе по стратегическому объекту РФ в Брянской области.

Между тем ранее Фокус писал об атаке воздушных средств поражения ВСУ по химзаводу в селе Сельцо в Брянской области. Утром 13 января местные жители опубликовали серию фото и видео, на которых были слышны взрывы и были видны пожары. При этом российское командование сообщило, будто ночью успешно отбили удар шести ATACMS, шести Storm Shadow и 31 беспилотника.

В Telegram-канале росСМИ ASTRA написали, что в ночь на 13 января, вероятно, были прилеты на территории "Брянского химического завода им. 50-летия СССР". Утверждалось, что слышали минимум 10 взрывов в направлении предприятия, причастного к производству снарядов для артиллерии и РСЗО, авиаракет, крылатых ракет Х-59, ракет для ТОС-1 "Тосочка", систем дистанционного минирования "Земледелие". Кроме того, здесь ремонтировали РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г". Ориентировочное расстояние до Украины — около 130 км.

Отметим, украинские беспилотники не впервые атаковали Брянский химзавод. Об ударах дронов Сил обороны Фокус писал 14 марта и 23 ноября 2023 года, 8 апреля 2024 года.

Напоминаем, 19 декабря 2024 года Генштаб ВСУ подтвердил удар беспилотников по Новошахтинскому НПЗ, расположенному в 200 км от Украины.