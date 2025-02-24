Видно з космосу: у РФ горять склади Брянського порохового заводу (фото)

У лютому безпілотники двічі атакували Брянський хімзавод, який випускає порох для снарядів та крилатих ракет. Міноборони РФ визнало атаку дронів.

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На території компанії "Брянський хімічний завод ім. 50-річчя СРСР" палає пожежа, яку видно на супутникових фото Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Пожежа почалась 24 лютого. Згідно з даними з космосу, палає у двох точках, розташованих на північ та північний захід від села Сельцо у Брянській області. Надзвичайну подію показують дані порталу FIRMS NASA.

Інформація про пожежу у РФ на порталі FIRMS NASA з'явилася 24 лютого. Відповідно до даних супутника на карті позначили дві точки з підвищеною температурою в Брянській області. Одна з них розташована на території Брянського хімзаводу, який, серед іншого, займається випуском пороху та вибухівки для снарядів та ракет ЗС РФ. Інша точка — за 5 км на захід: на Google maps видно витягнуті будівлі.

Вибухи у РФ - пожежа на території Брянського хімзаводу 24 лютого Фото: FIRMS NASA Вибухи у РФ - координати Брянського хімзаводу з виробництва пороху Фото: Google Maps

У анонімному Telegram-каналі "Крымский ветер" стверджують, що гарячі точки біля села Сельцо — це пожежа на складах військового заводу. Автори написали, що причина займання не відома. При цьому вони звернули увагу на те, що займання стались одночасно.

"Синхронні пожежі на окремо розташованих складах – це цікаво", — наголосили автори каналу.

Вибухи у РФ — що відомо

На території Брянського заводу пожежа почалась 24 лютого, свідчать дані порталі FIRMS. Тим часом зранку цього ж дня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що регіон потерпав від повітряних ударів дронів. Атака відбулась вночі й Сили оборони, як запевняв губернатор, застосували три БПЛА літакового типу. З його слів, руйнувань та постраждалих немає. Інформацію Богомаза підтвердили в Міноборони РФ: заявили, що всі пристрої знешкодили засоби ППО.

Українське командування поки що не інформувало про удар по стратегічному об'єкту РФ у Брянській області.

Тим часом раніше Фокус писав про атаку повітряних засобів ураження ЗСУ по хімзаводу у селі Сельцо в Брянській області. Зранку 13 січня місцеві жителі опублікували серію фото та відео, на яких було чути вибухи та було видно пожежі. При цьому російське командування повідомило, начебто вночі успішно відбили удар шести ATACMS, шести Storm Shadow і 31 безпілотника.

У Telegram-каналі росЗМІ ASTRA написали, що в ніч на 13 січня, ймовірно, були прильоти на території "Брянського хімічного заводу ім. 50-річчя СРСР". Стверджувалось, що чули мінімум 10 вибухів у напрямку підприємства, причетного до виробництва снарядів для артилерії та РСЗВ, авіаракет, крилатих ракет Х-59, ракет для ТОС-1 "Тосочка", систем дистанційного мінування "Земледелие". Крім того, тут ремонтували РСЗВ "Град", "Ураган" та "Торнадо-Г". Орієнтовна відстань до України — близько 130 км.

Зазначимо, українські безпілотники не вперше атакували Брянський хімзавод. Про удари дронів Сил оборони Фокус писав 14 березня та 23 листопада 2023 року, 8 квітня 2024 року.

Нагадуємо, 19 грудня 2024 року Генштаб ЗСУ підтвердив удар безпілотників по Новошахтинському НПЗ, розташованому за 200 км від України.