"Трохи пошкодили стіни й дах": БпЛА атакували хімзавод на Брянщині, де виготовляють детонатори
Групи безпілотників тричі атакували підприємство кожні 5 днів, починаючи з 11 листопада. У ЗМІ повідомили, що їх щоразу нейтралізовували над територією заводу.
У Росії в Брянській області місцевий хімзавод атакувала зграя безпілотників. Дрони прилітали тричі. Про це пише російське видання Mash.
"ЗСУ спробували атакувати дронами найбільший хімзавод у Брянській області. За нашою інформацією, за останні два тижні з боку українських солдатів дрони прилітали тричі. Безуспішно", — пише ЗМІ.Важливо
Зазначається, що перший приліт дронів зафіксували 11 листопада, другий стався 16 листопада, третій — 21-го. Всі літальні апарати нібито збили над територією підприємства.
"Через це трохи пошкодилися дах і стіни", — зазначило Mash.
Що випускають на хімічному заводі імені 50-річчя СРСР
АТ "Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР" (АТ "БХЗ ІМ. 50-річчя СРСР") — підприємство хімічної промисловості, спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин і утилізації боєприпасів.
Продукція, що випускається на заводі:
- сейсмічні заряди;
- шашки-детонатори;
- шпурові заряди.
Хімічний завод імені 50-річчя СРСР у місті Сєльцо перебуває під санкціями.
Нагадаємо, що в Джанкої в окупованому Криму БпЛА уразили військову частину ЗС РФ. Було знищено засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію ворога й особовий склад.
Також уранці 24 листопада росЗМІ повідомили, що БпЛА атакували територію Криму, 13 дронів були знищені, а постраждалих і руйнувань немає.