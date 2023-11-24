Крим зазнав масованої атаки БПЛА: у Джанкої прогриміло кілька вибухів, деталі

Міноборони країни-агресора відзвітувало про знищення 13 безпілотників, які атакували Крим. Відомство не уточнює про наслідки атаки, а в соцмережах стверджують, що Джанкой атакували дрони-камікадзе.

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У Росії заявили, що ЗС РФ відбили масову повітряну атаку на окупований Крим. Про це спершу повідомив російський Telegram-канал Shot.

Так, спершу з'явилися дані про знищення 13 БПЛА в ніч на 24 листопада.

"12 не змогли подолати лінію ППО на півночі Криму, ще один був збитий у глибині півострова — зі стрілецької зброї. Постраждалих і руйнувань немає", — ідеться в повідомленні.

Пізніше в Міноборони країни-агресора підтвердили атаку БПЛА нібито з боку ЗСУ. Там зазначили, що атака також здійснювалася і на Волгоградську область РФ.

"Черговими засобами ППО знищено 16 БпЛА, з яких 13 — над Кримським півостровом і три — над територією Волгоградської області", — заявили у відомстві.

Зазначимо, що український Telegram-канал"Николаевский Ванек" також писав про вибухи в окупованому Джанкої. Йшлося про 7 вибухів. За його словами, півострів атакували дрони-камікадзе.

Також о 00:24 у чаті в Telegram"Джанкой чат | Крим" місцеві жителі писали про те, що "щось гримить, досить голосно".

Джанкой на карті Фото: Google

Нагадаємо, що 22 листопада один із російських воєнкорів заявив, що в Криму на березі знайшли український неушкоджений морський дрон Magura V5. Так, окупанти опублікували фотографії з дроном Magura v5, зроблені нібито в Криму. Українське командування не коментувало ситуацію.