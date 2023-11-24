Крым подвергся массированной атаке БПЛА: в Джанкое прогремело несколько взрывов, детали

Минобороны страны-агрессора отчиталось об уничтожении 13 беспилотников, атаковавших Крым. Ведомство не уточняет о последствиях атаки, а в соцсетях утверждают, что Джанкой атаковали дроны-камикадзе.

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В России заявили, что ВС РФ отбили массовую воздушную атаку на оккупированный Крым. Об этом сперва сообщил российский Telegram-канал Shot.

Так, сперва появились данные об уничтожении 13 БПЛА в ночь на 24 ноября.

"12 не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, еще один был сбит в глубине полуострова — из стрелкового оружия. Пострадавших и разрушений нет", — сказано в сообщении.

Позже в Минобороны страны-агрессора подтвердили атаку БПЛА якобы со стороны ВСУ. Там отметили, что атака также осуществлялась и на Волгоградскую область РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области", — заявили в ведомстве.

Отметим, что украинский Telegram-канал "Николаевский Ванек" также писал о взрывах в оккупированном Джанкое. Речь шла о 7 взрывах. По его словам, полуостров атаковали дроны-камикадзе.

Также в 00:24 в чате в Telegram "Джанкой чат | Крым" местные жители писали о том, что "что-то гремит, достаточно громко".

Джанкой на карте Фото: Google

Напомним, что 22 ноября один из российских военкоров заявил, что в Крыму на берегу нашли украинский неповрежденный морской дрон Magura V5. Так, оккупанты опубликовали фотографии с дроном Magura v5, сделанные якобы в Крыму. Украинское командование не комментировало ситуацию.