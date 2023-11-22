В Криму на березі знайшли український неушкоджений морський дрон Magura V5 (фото)

Російські військкори опублікували світлини з дроном Magura v5, зроблені начебто в Криму. Українське командування не коментувало ситуацію.

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На березі окупованого Росією Кримського півострова відшукали морський дрон Magura v5. БПЛА не мав зовнішніх пошкоджень і лежав неподалік від води серед висохлого очерету. Про подію написали у Telegram-каналі одного з російських військкорів.

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У дописі розміщено дві світлини, на яких видно дрон Magura v5, сфотографований з двох ракурсів. Вказано, що пристрій виявили на західному узбережжі Криму — точніших даних не було.

Морський дрон Magura v5 на березі в Криму Фото: Скриншот Морський дрон Magura v5 - місце зйомки не відоме Фото: Скриншот

Публікація щодо морського БПЛА з'явилась у мережі 22 листопада. Не відомо, коли саме виявили пристрій. Наразі в українському командуванні нічого не писали про ситуацію.

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, про застосування Силами оборони України морського дрона Magura v5 стало відомо влітку 2023 року. Тоді ЗМІ навели певні технічні та фізичні характеристики пристрою. Зокрема, вказали, що він має розміри 5 на 1,5 м, може долати відстань до 800 км та нести корисне навантаження до 300 кг. Також український винахід здатен рухатись у складі рою. Пристрій — багатофункціональний: може виконувати різні місії — розвідувальну, спостереження, патрулювання, охорона, пошук мін, підрив цілей.

Офіційно не має інформації про використання морського дрона проти ЗС РФ в Чорному морі: більшість повідомлень у ЗМІ присвячені опису його властивостей. Серед іншого, пишуть, що він може дістатись до російського порту у Новоросійську. Між тим саме біля Новоросійська росіяни втратили великий десантний корабель "Оленегорский горняк" — внаслідок влучання невідомого снаряду він отримав пробоїну, діаметром в кілька метрів.

Нагадуємо, 22 листопада росЗМІ розповіли про поховання мічмана малого десантного катера, який загинув внаслідок атаки морських дронів ЗСУ. Атака відбулась 10 листопада — про неї розповіли в ГУР Міноборони України.