На тлі українських атак: у Кремлі обіцяють "масштабні гуляння" на 10-річчя анексії Криму

За словами Дмитра Пєскова, ще невідомо, чи братиме участь у святкуваннях президент РФ.

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Дмитро Пєсков, спікер президента Росії Володимира Путіна, заявив 22 листопада, що РФ традиційно відзначить день "приєднання" Криму масштабно і помпезно. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

"Цей день завжди відзначається якимись масштабними заходами. Немає сумнівів, що так буде і цього разу", — заявив прессекретар Кремля.

Водночас Кремль поки не анонсує, чи може президент РФ відвідати Крим з нагоди ювілею.

"Це ми повідомимо своєчасно", — сказав Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

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Ситуація в Криму — деталі

Починаючи з серпня 2022 року в Криму і Севастополі майже щодня чути звуки вибухів, які російська влада пояснює то стріляниною по "українських БПЛА", то "роботою ППО", то навчаннями військових.

Російське Міноборони за останній місяць заявляло щонайменше про 70 безпілотників, які нібито атакували півострів.

"Водночас точну кількість влучань по об'єктах армії РФ або ж кількість збитих дронів установити неможливо, оскільки російська влада приховує цю інформацію", — зауважує видання "Радіо Свобода", журналісти якого позначили на інтерактивній карті Криму понад 60 місць, де були вибухи після лютого 2022 року.

Нагадаємо, що востаннє на атаку дронів по Криму в Росії поскаржилися вранці в середу, 22 листопада. Російське Міноборони заявило, що спочатку на півострів були спрямовані надводні дрони, а потім БПЛА літакового типу. І хоча у зведеннях російського оборонного відомства все, як завжди — всі дрони "були знищені", жителі Криму скаржилися на гучний вибух, який не був схожий на роботу ППО, а більше нагадував приліт.

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Нагадаємо, що напередодні, 21 листопада, Фокус повідомляв про вибухи в окупованому Криму: у соцмережах писали про пожежу на ТЕЦ.

Також Фокус писав, що українські розвідники надсилають привіт із району Кримського мосту.