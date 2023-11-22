Вибухи в Криму: у Севастополі закрили рейд через бухту після атаки БПЛА (фото, відео)

За даними соцмереж, рух морського пасажирського транспорту в місті зупинено, а в регіоні оголосили повітряну тривогу. Міноборони РФ також відзвітувало про знищення трьох "українських" БПЛА.

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Уранці 22 листопада в Севастополі закрили рейд через бухту після атаки безпілотників. Повідомляють також про два вибухи в Чорноморському та низці інших населених пунктів. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі "Кримський вітер".

Повідомляють і про зупинку руху морського пасажирського транспорту в Севастополі: на площі Нахімова та Захарова організували рухомий склад для роботи на компенсаційному маршруті.

Згідно з іншими даними, деякими службами Криму оголошено ракетну небезпеку.

Вибухи в Криму

За повідомленнями пабліків, у населених пунктах Новоозерне й Донузлав уночі 22 листопада було тривожно.

За словами користувачів, які залишили коментарі в пабліках, було чути звуки об'єктів, що летять, або землетрусу, можливо, впав балкон.

Коментарі вибухів у Криму Коментарі вибухів у Криму

Повідомлялося і про гучні вибухи в Євпаторії та Саках.

Водночас Міноборони РФ повідомило, що "близько 07:30 мск [06:30 за Києвом] припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

У публікації зазначається, що чергові засоби ППО знищили три українські БПЛА над територією Криму.

За даними все того ж російського відомства, в ніч на 22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було помічено "чотири безекіпажні катери ВМС України", які, як стверджується, прямували в напрямку Кримського півострова.

"Усі виявлені цілі були знищені", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що напередодні, 21 листопада, повідомлялося про вибухи в окупованому Криму: в соцмережах писали про пожежу на ТЕЦ.

Також повідомлялося, що українські розвідники надсилають привіт із району Кримського мосту.