Взрывы в Крыму: в Севастополе закрыли рейд через бухту после атаки БПЛА (фото, видео)
По данным соцсетей, движение морского пассажирского транспорта в городе остановлено, а в регионе объявили воздушную тревогу. Минобороны РФ также отчиталось об уничтожении трех "украинских" БПЛА.
Утром 22 ноября в Севастополе закрыли рейд через бухту после атаки беспилотников. Сообщается также о двух взрывах в Черноморском и ряде других населенных пунктах. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Крымский ветер".
Сообщается и об остановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе: на площади Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Согласно другим данным, по некоторым службам Крыма объявлена ракетная опасность.
По сообщениям пабликов, в населенных пунктах Новоозерное и Донузлав ночью 22 ноября было тревожно.
По словам пользователей, оставивших комментарии в пабликах, были слышны звуки летящих объектов или землетрясения, возможно, упал балкон.
Сообщалось и о громких взрывах в Евпатории и Саках.
Вместе с тем Минобороны РФ сообщило, что "около 07.30 мск [06:30 по Киеву] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
В публикации отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма.
По данным все того же российского ведомства, в ночь на 22 ноября в западной части акватории Черного моря были замечены "четыре безэкипажных катера ВМС Украины", которые, как утверждается, следовали в направлении Крымского полуострова.
"Все обнаруженные цели были уничтожены", — говорится в публикации.
Напомним, что накануне, 21 ноября, сообщалось о взрывах в оккупированном Крыму: в соцсетях писали о пожаре на ТЭЦ.
Также сообщалось, что украинские разведчики присылают привет из района Крымского моста.