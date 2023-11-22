Взрывы в Крыму: в Севастополе закрыли рейд через бухту после атаки БПЛА (фото, видео)

По данным соцсетей, движение морского пассажирского транспорта в городе остановлено, а в регионе объявили воздушную тревогу. Минобороны РФ также отчиталось об уничтожении трех "украинских" БПЛА.

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Утром 22 ноября в Севастополе закрыли рейд через бухту после атаки беспилотников. Сообщается также о двух взрывах в Черноморском и ряде других населенных пунктах. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Крымский ветер".

Сообщается и об остановке движения морского пассажирского транспорта в Севастополе: на площади Нахимова и Захарова организовали подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Согласно другим данным, по некоторым службам Крыма объявлена ракетная опасность.

Взрывы в Крыму

По сообщениям пабликов, в населенных пунктах Новоозерное и Донузлав ночью 22 ноября было тревожно.

По словам пользователей, оставивших комментарии в пабликах, были слышны звуки летящих объектов или землетрясения, возможно, упал балкон.

Комментарии взрывов в Крыму Комментарии взрывов в Крыму

Сообщалось и о громких взрывах в Евпатории и Саках.

Вместе с тем Минобороны РФ сообщило, что "около 07.30 мск [06:30 по Киеву] пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

В публикации отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над территорией Крыма.

По данным все того же российского ведомства, в ночь на 22 ноября в западной части акватории Черного моря были замечены "четыре безэкипажных катера ВМС Украины", которые, как утверждается, следовали в направлении Крымского полуострова.

"Все обнаруженные цели были уничтожены", — говорится в публикации.

Напомним, что накануне, 21 ноября, сообщалось о взрывах в оккупированном Крыму: в соцсетях писали о пожаре на ТЭЦ.

Также сообщалось, что украинские разведчики присылают привет из района Крымского моста.