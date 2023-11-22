Минобороны РФ утверждает об уничтожении украинских беспилотных катеров в Черном море

По данным российского ведомства, безэкипажные средства принадлежали ВМС Украины и двигались в сторону неподконтрольного Крыма. Оккупационная администрация полуострова никак не комментировала информацию Минобороны РФ.

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В России заявили о якобы уничтожении четырех безэкипажных катеров в западной части акватории Черного моря. Об этом утром 22 ноября сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По информации оккупантов, безэкипажные катера двигались в направлении временно оккупированного Крымского полуострова.

"22 ноября в западной части акватории Черного моря было обнаружено четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые направлялись в направлении Крымского полуострова. Все обнаруженные цели были уничтожены", — говорится в сообщении.

Подробностей в Минобороны не разглашают.

На момент публикации материала оккупационные власти Крыма не комментировали информацию о якобы атаке безэкипажных катеров. В местных пабликах также не сообщали о возможных звуках взрывов.

Взрывы в оккупированном Крыму: детали

Напомним, во вторник, 21 ноября, на территории временно оккупированного Крымского полуострова были слышны взрывы. По данным местных Telegram-каналов, о взрывах сообщили жители Евпатории и Сак.

Также в центре Севастополя утром 17 ноября раздались мощные взрывы и поднялся дым. Оккупационные власти прокомментировали ситуацию, заявив, что в Севастополе работает система противовоздушной обороны.

10 ноября в Крыму прогремели взрывы, в результате атаки там была повреждена нефтебаза.

Ранее, 8 ноября на временно оккупированном украинском полуострове во время воздушной тревоги над Севастопольской бухтой поднялся дым, а также остановился наземный и морской транспорт возле города.