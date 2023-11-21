В оккупированном Крыму прогремели взрывы: соцсети пишут о пожаре на ТЭЦ (фото)

По данным местных медиа, взрывы были слышны в оккупированных Саках и Евпатории. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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Во вторник, 21 ноября, на территории временно оккупированного Крымского полуострова были слышны взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным мониторинговой группы о взрывах сообщили жители Евпатории и Сак.

Канал также опубликовал фото, на котором, как сообщается, запечатлен пожар на Сакской теплоэлектроцентрали. При этом авторы поста подчеркнули, что данная информация требует подтверждения.

На оккупированном полуострове прогремели взрывы

О мощном взрыве в оккупированной Евпатории также сообщает "Суспільне Крим". Журналисты пишут, что об этом им сообщил местный житель.

Отметим, что на момент публикации новости официальных подтверждений со стороны украинских ведомств или российских оккупантов не поступало.

Напомним, военный с позывным "Лютый" из спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины в интервью от 18 ноября рассказал об украинских военных рейдах во временно оккупированный Крым. По его словам, они проводятся для подготовки к освобождению полуострова от российских захватчиков.

Ранее, 17 ноября, заместитель начальника Генштаба ВС Украины в 2006-2010 годах Игорь Романенко заявил, что военнослужащие ВС РФ во временно оккупированном Крыму находятся в расслабленном состоянии, контроля над системой выполнения задач нет, что помогает выполнять задачи Силам обороны Украины и партизанам на полуострове.