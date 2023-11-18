"Бойцы с ПЗРК защищали от вертолетов": разведчик ГУР раскрыл подробности рейдов в Крым

Небольшая группа военных поставила цель проникнуть на западное побережье полуострова на расстояние до километра. Разведчики предупреждают: спецоперации продолжатся до тех пор, пока россияне не отдадут Крым.

Related video

Украинские военные рейды во временно оккупированный Крым проводятся для подготовки к освобождению полуострова от российских захватчиков. Об этом сказал в интервью японскому агентству Kyodo News военный с позывным "Лютый" из спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Мы оказываем психологическое давление на РФ, спецназ продолжит действовать до тех пор, пока Крым не вернется в Украину", — рассказал разведчик.

"Лютый" сообщил журналистам подробности рейдов 3 октября и 24 августа текущего года. Вооруженные ПЗРК Stinger побратимы на небольшом катере прикрывали ударную группу десанта от вертолетов. Задача состояла в проникновении на западное побережье Крыма на расстояние 500-1000 метров.

По итогам вылазки в августе бойцы подняли в Крыму украинский флаг. Октябрьская операция с участием 30 человек длилась несколько часов и в ней были жертвы с обеих сторон.

"Лютый" отметил, что участвовал в сентябре этого года в освобождении буровых газо- и нефтедобывающих платформ, известных как "вышки Бойко".

Напомним, в Офисе президента Украины (ОП) недавно рассказали, почему в 2023 году на удалось деоккупировать Крым. Успех военной операции зависел от своевременных поставок оружия, говорил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Фокус ранее писал о мощных взрывах в центре Севастополя утром 17 ноября. Очевидцы говорят, что видели дым, оккупационные власти заявляли о работе систем ПВО.