В окупованому Криму прогриміли вибухи: соцмережі пишуть про пожежу на ТЕЦ (фото)

За даними місцевих медіа, вибухи було чути в окупованих Саках і Євпаторії. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

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У вівторок, 21 листопада, на території тимчасово окупованого Кримського півострова було чути вибухи. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними моніторингової групи, про вибухи повідомили жителі Євпаторії та Сак.

Канал також опублікував фото, на якому, як повідомляється, зафіксовано пожежу на Сакській теплоелектроцентралі. Водночас автори поста підкреслили, що ця інформація потребує підтвердження.

На окупованому півострові прогриміли вибухи

Про потужний вибух в окупованій Євпаторії також повідомляє "Суспільне Крим". Журналісти пишуть, що про це їм повідомив місцевий житель.

Зазначимо, що на момент публікації новини офіційних підтверджень із боку українських відомств або російських окупантів не надходило.

Нагадаємо, військовий із позивним "Лютий" зі спецпідрозділу "Артан" Головного управління розвідки Міноборони України в інтерв'ю від 18 листопада розповів про українські військові рейди в тимчасово окупований Крим. За його словами, вони проводяться для підготовки до звільнення півострова від російських загарбників.

Раніше, 17 листопада, заступник начальника Генштабу ЗС України у 2006-2010 роках Ігор Романенко заявив, що військовослужбовці ЗС РФ у тимчасово окупованому Криму перебувають у розслабленому стані, контролю за системою виконання завдань немає, що допомагає виконувати завдання Силам оборони України та партизанам на півострові.