ЗС РФ укріплюють Євпаторію: партизани проникли на територію військової бази окупантів (фото)

За інформацією "Атеш", людей та автомобілі, які прибувають на військову базу, оглядають у контрольно-пропускному пункті за допомогою службових собак.

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Збройні сили Російської Федерації продовжують укріплювати тимчасово окуповану Євпаторію в Криму. Партизани проникли на територію військової бази окупантів. Про це "Атеш" повідомляє в Telegram-каналі.

Агенти ведуть пильне спостереження за 68-им окремим морським інженерним полком КЧФ (в/ч 86863).

За їхньою інформацією, людей та автомобілі, які прибувають на військову базу, оглядають у контрольно-пропускному пункті за допомогою службових собак.

"Також на КПП встановлено камеру відеоспостереження", — зазначили у повідомленні.

В "Атеш" додали, що партизани докладають максимальних зусиль, щоб тримати на контролі всі види діяльності окупантів у Криму для швидкого інформування Сил оборони України.

Нагадаємо, 18 жовтня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання до Євпаторії в Криму російськими військовими радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика". У підпіллі наголосили, що ворог зазнає великих втрат, тому змушений використовувати застарілу техніку, яка вже не здатна виконувати необхідні завдання.

17 жовтня українське підпілля заявило, що Збройні сили Російської Федерації почали перекидати значні ресурси в Джанкой в тимчасово окупованому Криму. За даними партизанів, ворог готується до оборони Криму, адже відчуває невпевненість через можливі утримання Херсонської та Запорізької областей.