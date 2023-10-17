Тікають від контрнаступу: росіяни перекидають значні сили в Джанкой, — АТЕШ (фото)

За словами партизан, окупанти готуються до оборони Криму, оскільки відчувають невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.

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Армія РФ, ймовірно, боїться успішного контрнаступу ЗСУ в Криму. З цієї причини загарбники перекидають значні ресурси в Джанкой. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти відзначають прибуття значних сил російських окупантів до Джанкоя", — йдеться в повідомленні.

За інформацією, отриманою від партизанів, регулярно вирушають військові вантажні транспорти до аеродрому, що може свідчити про наявність військових сил на цьому об'єкті.

За даними "Атеш", окупанти готуються до оборони Криму, оскільки відчувають невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей.

Окупанти перекидають значні сили в Джанкой Окупанти перекидають значні сили в Джанкой Окупанти перекидають значні сили в Джанкой Окупанти перекидають значні сили в Джанкой Окупанти перекидають значні сили в Джанкой

Нагадаємо, 12 жовтня стало відомо, що партизани "Атеш" у тимчасово окупованому Криму виявили рембазу Збройних сил Російської Федерації. На її території агент підпілля зафіксував три бензовози, чотири водовози та дизельний генератор.

11 жовтня в селищі Ічки у Феодосійському районі Криму українське підпілля виявило російський склад паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, на складі РФ зафіксували близько восьми автоцистерн.