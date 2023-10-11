Партизани "Атеш" виявили склад з паливом ЗС РФ в окупованому Криму (фото, відео)

На російську складі виявили близько восьми автоцистерн. Періодично ворог продовжує підвозити пальне, розповіли в підпіллі.

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Українське підпілля виявило російський склад паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому селищі Ічкі (декомунізована назва Совєтський – ред.) у Феодосійському районі в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти не перестають розкривати місця дислокації р*шистів у Криму. У смт Совєтський виявлено склад пально-мастильних матеріалів на вулиці Первомайській", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що на ворожому складі перебуває близько восьми автоцистерн. Також партизани під час спостереження помітили періодичне підвезення палива.

Додали, що підпілля продовжує спостерігати та готує тимчасово окупований півострів до звільнення. Крім цього, вся отримана інформація оперативно обробляється та передається у потрібні руки.

Робота українського підпілля в тимчасово окупованому Криму

10 жовтня стало відомо, що українські партизани зайшли на територію аеродрому "Ореховское" у Криму. Підпілля зафіксувало велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки росіян.

9 жовтня "Атеш" повідомив, що зафіксував транспортування військового катера, який ворог віз з порту Феодосії вглиб Криму. Зазначили, що окупанти вирішили перевозити свої судна суходолом.

4 жовтня українське підпілля виявило секретний склад російських військових в селі Мазанка біля Сімферополя. Він обладнаний під занедбану овочебазу, яка розміщена в скелі. Біля основного входу окупанти розмістили намети з особовим складом.

Нагадаємо, 6 жовтня партизани зафіксували перекидання радянських гаубиць Д-20 у Гвардійському. Зокрема, мова йшла про "тільки знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33)".