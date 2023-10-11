Партизаны "Атеш" обнаружили склад с топливом ВС РФ в оккупированном Крыму (фото, видео)

На российском складе обнаружили около восьми автоцистерн. Периодически враг продолжает подвозить горючее, рассказали в подполье.

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Украинское подполье обнаружило российский склад горюче-смазочных материалов во временно оккупированном поселке Ички (декоммунизированное название Советский — ред.) в Феодосийском районе в Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты не перестают раскрывать места дислокации р*шистов в Крыму. В пгт Советский обнаружен склад горюче-смазочных материалов на улице Первомайской", — говорилось в сообщении.

Отметили, что на вражеском складе находится около восьми автоцистерн. Также партизаны во время наблюдения заметили периодический подвоз топлива.

Добавили, что подполье продолжает наблюдать и готовит временно оккупированный полуостров к освобождению. Кроме этого, вся полученная информация оперативно обрабатывается и передается в нужные руки.

Работа украинского подполья во временно оккупированном Крыму

10 октября стало известно, что украинские партизаны зашли на территорию аэродрома "Ореховское" в Крыму. Подполье зафиксировало большое количество персонала обслуги авиационной техники россиян.

9 октября "Атеш" сообщил, что зафиксировал транспортировку военного катера, который враг вез из порта Феодосии вглубь Крыма. Отметили, что оккупанты решили перевозить свои суда по суше.

4 октября украинское подполье обнаружило секретный склад российских военных в селе Мазанка возле Симферополя. Он оборудован под заброшенную овощебазу, которая размещена в скале. Возле основного входа оккупанты разместили палатки с личным составом.

Напомним, 6 октября партизаны зафиксировали переброску советских гаубиц Д-20 в Гвардейское. В частности, речь шла о "только снятых с консервации советских гаубицах Д-20 (2А33)".