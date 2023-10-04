Партизаны "Атеш" нашли секретный склад ВС РФ в Крыму (фото)

Российские военнослужащие разместили стратегический объект в населенном пункте Мазанка. На въезде в село враг установил посты военной полиции.

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Возле временно оккупированного Симферополя в Крыму украинское подполье обнаружило секретный склад Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты обнаружили скрытый склад российских оккупантов в селе Мазанка Симферопольского района", — говорилось в сообщении.

Отметили, что вражеский склад оборудован под заброшенную овощебазу, которая размещена в скале. Вход в склад был укреплен ракушечником и другими временными укрепленными сооружениями. Возле основного входа враг разместил палатки с личным составом. Координаты склада РФ: 45.0066749337001, 34.26194089114725.

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Кроме этого, на въезде в село Мазанка установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей.

"Вероятно, очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся информация передана — ожидаем результатов", — добавили в подполье.

Напомним, 3 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что во временно оккупированном Крыму ежедневно сообщают об "утилизации взрывоопасных предметов". В частности, сообщалось о 25 таких случаях в сентябре. По словам Юсова, оккупанты распространяют "легенду" об обезвреживании взрывчатки, которая осталась в Крыму со времен Второй мировой войны.

27 сентября представитель ГУР МО Андрей Черняк сообщил, что на временно оккупированном Крыму атмосфера в российских военных становится все более удручающей. По его словам, на полуострове продолжаются мероприятия, направленные на ослаблении кремлевского режима и освобождение Крыма.