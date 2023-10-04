В Крыму почти ежедневно "утилизируют боеприпасы": в ГУР объяснили, что скрывают ВС РФ (видео)

Как пояснили в ГУР Минобороны, под "утилизацией старой взрывчатки" оккупанты скрывают уничтожение боеприпасов, которые не сдетонировали во время прилета украинских ракет и дронов.

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Оккупационные власти почти ежедневно сообщают об "утилизации взрывоопасных предметов" на Крымском полуострове. Комментарий по этим сообщениям телеканалу "Суспільне. Крим" предоставил 3 октября представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По информации телеканала, только за сентябрь этого года таких сообщений было 25. При этом мнимое уничтожение старых боеприпасов происходит чаще всего в поселке Биюк-Онлар (бывшее Октябрьское), на Старокрымском полигоне, в Армянске и селах Джанкойского района и недалеко от Керчи.

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Андрей Юсов подтвердил, что в украинской разведке также обратили внимание на подобную регулярную "утилизацию".

"Количество сообщений такого рода очень большое, и подобных сообщений мы не встречаем с такой интенсивностью на других временно оккупированных украинских территориях или территории самой России. Слишком много им приходится утилизировать в украинском Крыму", — сказал Юсов.

И добавил, что безусловно никто не верит в истории об обезвреживании взрывчатки, которая осталась на полуострове со времен Второй мировой войны, хотя оккупанты распространяют именно эту легенду-бессмыслицу.

Полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев также подтвердил журналистам, что уничтожение взрывоопасных предметов в оккупированном Крыму стало регулярным. И он связывает это с тем периодом, когда участились удары Сил обороны Украины по военным объектам россиян в Крыму.

"Вследствие "хлопка" происходит разлет боеприпасов, которые не взорвались во время вторичной детонации. Их надо все собирать вместе и на определенных местах — на полигонах и на пунктах утилизации — все это взрывать", — объясняет полковник.

Поэтому когда гауляйтер Сергей Аксенов и "губернатор" Михаил Развожаев рассказывают о ликвидации старых боеприпасов, то, по мнению Селезнева, это россияне начинают собирать остатки собственных боеприпасов, которые разбросало от взрывов со стороны украинских Сил обороны.

В течение сентября уничтожение взрывчатки происходило от Джанкоя до Севастополя и от западной части (мыса Тарханкут) до пригорода Феодосии и Керчи. Такая широкая региональная разветвленность "утилизации" тоже имеет объяснение, подчеркивает полковник.

Карта "утилизации старых боеприпасов" Фото: Из открытых источников

"Говорить о том, что есть какой-то единый центр или единственное место, не стоит, потому что на самом деле "хлопок" случается в разных местах. Это связано с тем, что не все боеприпасы можно перемещать на большие расстояния, потому что это очень опасное оружие, поэтому чем короче доставка к месту уничтожения боеприпасов, тем безопаснее", — подтверждает полковник Селезнев.

Он заверил, что чем больше в дальнейшем будет попаданий, тем чаще оккупационные власти будут сообщать об утилизации старых боеприпасов на полуострове.

Взрывы в оккупированном Крыму — что известно

Вечером 25 сентября местные жители слышали мощные взрывы в Севастополе и на южных окраинах Джанкоя — в районе железной дороги.

Утром 23 сентября в Севастополе прогремел мощный взрыв. Оккупанты отметили, что это была ракетная атака, а обломки ракет якобы упали в районе аэродрома "Бельбек".

Днем 22 сентября в Севастополе прозвучало несколько мощных взрывов. Это был ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ именно во время проведения совещания руководящего состава ЧФ. В результате погибли 34 офицера, а 105 стали "трехсотыми".

Ночью 21 сентября оккупированный Крым подвергся массированной атаке БПЛА.

Напомним, что, по разным оценкам, на сегодня на территории Крыма находится более двух сотен военных объектов, среди которых есть и склады с боеприпасами. Они, как и российская военная логистика — законные цели, подлежащие уничтожению.

Фокус писал, что временно оккупированный Крым постепенно переходит под украинский огневой контроль, а среди населения нарастают панические настроения.

Кроме того, по словам аналитика Фредерика Мертенса, российские силы установили заградительные сооружения, так называемые "зубы дракона", в 16 километрах от Феодосии — на самом узком месте Керченского полуострова.

По сообщению Фокуса, 27 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк сообщил, что на временно оккупированном полуострове Крым атмосфера оккупантов начала больше нагнетаться.