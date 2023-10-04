В Крыму почти ежедневно "утилизируют боеприпасы": в ГУР объяснили, что скрывают ВС РФ (видео)
Как пояснили в ГУР Минобороны, под "утилизацией старой взрывчатки" оккупанты скрывают уничтожение боеприпасов, которые не сдетонировали во время прилета украинских ракет и дронов.
Оккупационные власти почти ежедневно сообщают об "утилизации взрывоопасных предметов" на Крымском полуострове. Комментарий по этим сообщениям телеканалу "Суспільне. Крим" предоставил 3 октября представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
По информации телеканала, только за сентябрь этого года таких сообщений было 25. При этом мнимое уничтожение старых боеприпасов происходит чаще всего в поселке Биюк-Онлар (бывшее Октябрьское), на Старокрымском полигоне, в Армянске и селах Джанкойского района и недалеко от Керчи.Важно
Андрей Юсов подтвердил, что в украинской разведке также обратили внимание на подобную регулярную "утилизацию".
"Количество сообщений такого рода очень большое, и подобных сообщений мы не встречаем с такой интенсивностью на других временно оккупированных украинских территориях или территории самой России. Слишком много им приходится утилизировать в украинском Крыму", — сказал Юсов.
И добавил, что безусловно никто не верит в истории об обезвреживании взрывчатки, которая осталась на полуострове со времен Второй мировой войны, хотя оккупанты распространяют именно эту легенду-бессмыслицу.
Полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев также подтвердил журналистам, что уничтожение взрывоопасных предметов в оккупированном Крыму стало регулярным. И он связывает это с тем периодом, когда участились удары Сил обороны Украины по военным объектам россиян в Крыму.
"Вследствие "хлопка" происходит разлет боеприпасов, которые не взорвались во время вторичной детонации. Их надо все собирать вместе и на определенных местах — на полигонах и на пунктах утилизации — все это взрывать", — объясняет полковник.
Поэтому когда гауляйтер Сергей Аксенов и "губернатор" Михаил Развожаев рассказывают о ликвидации старых боеприпасов, то, по мнению Селезнева, это россияне начинают собирать остатки собственных боеприпасов, которые разбросало от взрывов со стороны украинских Сил обороны.
В течение сентября уничтожение взрывчатки происходило от Джанкоя до Севастополя и от западной части (мыса Тарханкут) до пригорода Феодосии и Керчи. Такая широкая региональная разветвленность "утилизации" тоже имеет объяснение, подчеркивает полковник.
"Говорить о том, что есть какой-то единый центр или единственное место, не стоит, потому что на самом деле "хлопок" случается в разных местах. Это связано с тем, что не все боеприпасы можно перемещать на большие расстояния, потому что это очень опасное оружие, поэтому чем короче доставка к месту уничтожения боеприпасов, тем безопаснее", — подтверждает полковник Селезнев.
Он заверил, что чем больше в дальнейшем будет попаданий, тем чаще оккупационные власти будут сообщать об утилизации старых боеприпасов на полуострове.
Взрывы в оккупированном Крыму — что известно
- Вечером 25 сентября местные жители слышали мощные взрывы в Севастополе и на южных окраинах Джанкоя — в районе железной дороги.
- Утром 23 сентября в Севастополе прогремел мощный взрыв. Оккупанты отметили, что это была ракетная атака, а обломки ракет якобы упали в районе аэродрома "Бельбек".
- Днем 22 сентября в Севастополе прозвучало несколько мощных взрывов. Это был ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ именно во время проведения совещания руководящего состава ЧФ. В результате погибли 34 офицера, а 105 стали "трехсотыми".
- Ночью 21 сентября оккупированный Крым подвергся массированной атаке БПЛА.
Напомним, что, по разным оценкам, на сегодня на территории Крыма находится более двух сотен военных объектов, среди которых есть и склады с боеприпасами. Они, как и российская военная логистика — законные цели, подлежащие уничтожению.
Фокус писал, что временно оккупированный Крым постепенно переходит под украинский огневой контроль, а среди населения нарастают панические настроения.
Кроме того, по словам аналитика Фредерика Мертенса, российские силы установили заградительные сооружения, так называемые "зубы дракона", в 16 километрах от Феодосии — на самом узком месте Керченского полуострова.
По сообщению Фокуса, 27 сентября представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк сообщил, что на временно оккупированном полуострове Крым атмосфера оккупантов начала больше нагнетаться.