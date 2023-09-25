В Севастополе рядом со штабом Черноморского флота прозвучали новые взрывы, — соцсети (фото)

После громких взрывов местные жители увидели столб дыма, который начал подниматься в небо. Оккупационные власти утверждают, что ситуация в Севастополе контролируемая — в городе якобы проводят демонтаж аварийных конструкций в здании штаба флота РФ.

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В понедельник 25 сентября в оккупированном Севастополе прогремели новые взрывы. После этого над городом поднялся столб дыма. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что раздались громкие звуки в захваченном Севастополе, недалеко от штаба Черноморского флота РФ.

"В районе штаба ЧФ РФ виден дым. Возможно, это очередная дымовая завеса", — говорится в сообщении.

В Севастополе прозвучало несколько громких взрывов Фото: Telegram

Позже также появилась информация о якобы уничтоженной ракете в районе проспекта Победы, после чего туда направились автомобили скорой помощи. Информация пока что не подтвердилась, как написали в Telegram-канале.

Оккупационный "губернатор" города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале позже также прокомментировал громкие взрывы, которые могли слышать местные жители в Крыму. Он отметил, что ситуация контролируемая.

"Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города — это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота. Осуществленный при помощи контролируемого подрыва", — говорится в сообщении.

Больше подробностей на этот счет в местных пабликах не прозвучало.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что на территории Крымского полуострова подорвали автомобиль военного, который служил на аэродроме. Российские журналисты пишут, что неизвестные прикрепили самодельное взрывное устройство к днищу автомобиля. Сначала, как отмечалось, никто не пострадал, однако позже появилась информация о ранениях военного.