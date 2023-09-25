У Севастополі поруч зі штабом Чорноморського флоту пролунали нові вибухи, — соцмережі (фото)

Після гучних вибухів місцеві жителі побачили стовп диму, який почав підніматися в небо. Окупаційна влада стверджує, що ситуація в Севастополі контрольована — у місті нібито проводять демонтаж аварійних конструкцій у будівлі штабу флоту РФ.

Related video

У понеділок 25 вересня в окупованому Севастополі прогриміли нові вибухи. Після цього над містом здійнявся стовп диму. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що пролунали гучні звуки в захопленому Севастополі, недалеко від штабу Чорноморського флоту РФ.

"У районі штабу ЧФ РФ видно дим. Можливо, це чергова димова завіса", — ідеться в повідомленні.

У Севастополі пролунало кілька гучних вибухів Фото: Telegram

Пізніше також з'явилася інформація про нібито знищену ракету в районі проспекту Перемоги, після чого туди попрямували автомобілі швидкої допомоги. Інформація поки що не підтвердилася, як написали в Telegram-каналі.

Окупаційний "губернатор" міста Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі пізніше також прокоментував гучні вибухи, які могли чути місцеві жителі в Криму. Він зазначив, що ситуація контрольована.

"Глухий звук, який зараз було чути в центрі міста — це запланований демонтаж частини аварійних конструкцій на штабі ЧФ флоту. Здійснений за допомогою контрольованого підриву", — йдеться в повідомленні.

Більше подробиць щодо цього в місцевих пабліках не прозвучало.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що на території Кримського півострова підірвали автомобіль військового, який служив на аеродромі. Російські журналісти пишуть, що невідомі прикріпили саморобний вибуховий пристрій до днища автомобіля. Спочатку, як зазначалося, ніхто не постраждав, проте пізніше з'явилася інформація про поранення військового.