У Криму підірвали авто військового: він служив на аеродромі, — росЗМІ (фото)

За даними російських журналістів, невідомі прикріпили саморобний вибуховий пристрій до днища автомобіля. Спершу повідомлялося, що ніхто не постраждав, проте пізніше з'явилася інформація про те, що військовий РФ усе-таки дістав поранення.

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В окупованому місті Джанкой, що в Криму, підірвали автомобіль військовослужбовця. Про це 25 вересня повідомляє російське медіа Baza з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що спочатку силовики розглядали версію вибуху газового обладнання, проте пізніше з'ясувалося, що невідомі прикріпили до днища автомобіля "Шевроле-Авео" військовослужбовця контакт заряду саморобного вибухового пристрою потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті.

У денний час 23 вересня, бомба вибухнула біля будинку, де проживає військовий. Зазначається, що в пристрої не використовувалися уражаючі елементи. Від вибухової хвилі також вибило вікна в сусідньому будинку.

Підрив авто в Джанкої Фото: Baza

Спочатку росЗМІ поширювали версію про те, що обійшлося без постраждалих. Однак моніторинговий канал "Кримський вітер" пізніше повідомив, що постраждав військовослужбовець, який служив на аеродромі. При цьому про його стан не повідомляють.

"Версію про те, що під час вибуху ніхто не постраждав, поширюють російські силовики, які провели також певну "роботу" із сусідами", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня в окупованих Олешках Херсонської області підірвали автомобіль із силовиками та військовими з російського окупаційного угруповання.

Раніше, 24 серпня, партизани за допомогою дрона підірвали штаб "кадирівців" в Енергодарі. Зазначається, що на місце прибули пожежники та карети швидкої допомоги. Представників місцевої окупаційної адміністрації в терміновому порядку евакуювали.