Партизани запустили дрон і підірвали штаб "кадирівців" в Енергодарі, — ГУР (відео)

На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги, а місцеву окупаційну адміністрацію терміново евакуювали.

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Партизани за допомогою розвідників і дрона-камікадзе завдали удару по казармі "кадирівців" із російського батальйону "Ахмат-1" в окупованому Енергодарі Запорізької області. Відповідне відео Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало у своєму Telegram-каналі в понеділок, 28 серпня.

"Рух опору" завдав удару по місцю дислокації підрозділу "Росгвардії" ОМОН "Ахмат-1" о 9:50, запустивши безпілотник типу FPV (First person view) з вибухівкою. Він атакував будівлю на вул. Будівельників, 46, де раніше розташовувалося місцеве відділення одного з українських банків, але окупанти зайняли його для своїх цілей, облаштувавши імпровізований штаб і казарму. Унаслідок вибуху, як повідомляють розвідники, поранень зазнав особовий склад окупантів, а припарковані у дворі автомобілі було пошкоджено. Мирні жителі під час атаки безпілотного літального апарату не постраждали, хоча будівля впритул примикає до житлового будинку.

У приміщенні, куди залетів дрон, почалася пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Інформації про те, скільки окупантів зазнали травм і чи є серед них убиті, поки що не надходило. Зі свого боку після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в місті відбуваються перевірки та обмежено доступ до інтернету.

Нагадаємо, 28 серпня окупанти поскаржилися на "приліт" по так званій військовій адміністрації Енергодара. Співробітників окупаційної адміністрації після атаки безпілотника евакуювали з будівлі. Місцеві повідомляють, що росіяни розбіглися і ховаються в цивільних будинках.

Цього ж дня в ГУР розповіли про дві "святкові" спецоперації, після яких тіла вбитих окупантів вивозили "Уралами". Один із дронів прилетів у вікно місцевого колаборанта в Запоріжжі, після чого його госпіталізували. Також під час наради в штабі відділення ФСБ в Енергодарі прогримів вибух — тіла загиблих довелося вивозити в напрямку Мелітополя.