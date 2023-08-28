Тіла окупантів вивозили "Уралами": в ГУР розповіли про дві "святкові" спецоперації (відео)

Один із дронів "завітав" у вікно місцевого колаборанта на Запоріжжі, після чого його госпіталізували. Також під час наради в штабі відділення ФСБ в Енергодарі пролунав вибух — тіла загиблих довелолся вивозити в напрямку Мелітополя.

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Українська воєнна розвідка у дні найбільших державних свят України "привітала" окупантів. Після отриманих привітань тіла окупантів вивозили "Уралами", а вцілілих доправляли до шпиталів. Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

Зазначається, що на окупованих територіях працював рух спротиву, який координує ГУР Міноборони. Він ефективно знищив низку ворожих об’єктів на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Спецоперація 24 серпня

У місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області на День Незалежності України "привітання" отримав так званий "заступник голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборант Олександр Реймер. Воно залетіло йому просто у вікно. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.

Спецоперація 23 серпня

У День Державного прапора України в штабі відділення ФСБ в окупованому Енергодарі відбувався захід для особового складу окупаційних військ. Приблизно о 19:00, коли на місці зібралося найбільше росіян, у штабі пролунав потужний вибух. Коли почалася евакуація, по паркувальному майданчику поблизу будівлі був завданий ще один удар. Він додатково знищив кількох загарбників і значно пошкодив розташовані там автомобілі.

"На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя", — повідомили в ГУР.

Нагадаємо, що 28 серпня в окупованому Енергодарі дрон "завітав" до будівлі військової окупаційної адміністрації. Присутніх у будівлі після вибуху евакуювали. Частина окупантів сховалася у цивільних будинків.

Раніше повідомлялося, що ССО атакували бригаду Чорноморського флоту в Криму дронами-камікадзе. Сил оборони уразили об’єкти 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту Рф.