Співробітників окупаційної адміністрації після атаки безпілотника евакуювали з будівлі. Місцеві повідомляють, що росіяни розбіглися і ховаються в цивільних будинках.

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В окупованому Енергодарі Запорізької області на російських загарбників у так званій "військово-цивільний адміністрації" чекала неприємна несподіванка. Будівлю атакував дрон ЗСУ. Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

"ЗСУ завдали удару по Енергодару. Близько 10:00 вони завдали удару безпілотним літальним апаратом по будівлі військово-цивільної адміністрації Енергодару Запорізької області. Попередньо загиблих та постраждалих немає", — проінформував він.

Колаборант також зазначив, що співробітників адміністрації вже евакуювали, а на місці події працюють екстрені служби.

Місцеві телеграм-канали підтверджують приліт і повідомляють, що окупанти розбіглися і ховаються у цивільних будинках.

Нагадаємо, що в окупованому Криму в одній з військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів. Їх ліквідували у казармі під час сну.

Раніше повідомлялося, що командування ЗС РФ втекло з окупованого Токмака у Запорізькій області після прильотів 24 серпня по їхньому командному пункту.