Сотрудников оккупационной администрации после атаки беспилотника эвакуировали из здания. Местные сообщают, что россияне разбежались и прячутся в гражданских домах.

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В оккупированном Энергодаре Запорожской области российских захватчиков в так называемой "военно-гражданской администрации" ждала неприятная неожиданность. Здание атаковал дрон ВСУ. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"ВСУ нанесли удар по Энергодару. Около 10:00 они нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию военно-гражданской администрации Энергодара Запорожской области. Предварительно погибших и пострадавших нет", — проинформировал он.

Колаборант также отметил, что сотрудников администрации уже эвакуировали, а на месте происшествия работают экстренные службы.

Местные телеграм-каналы подтверждают прилет и сообщают, что оккупанты разбежались и прячутся в гражданских домах.

Напомним, что в оккупированном Крыму в одной из воинских частей нашли убитыми 14 российских солдат . Их ликвидировали в казарме во время сна.

Ранее сообщалось, что командование ВС РФ сбежало из оккупированного Токмака в Запорожской области после прилетов 24 августа по их командному пункту.