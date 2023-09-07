В Олешках підірвали автомобіль зі співробітниками російського ФСБ і військовими, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, один окупант загинув, четверо постраждали, один — у реанімації з важкими пораненнями. До події може мати стосунок СБУ.

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У передмісті Херсона Олешках підірвали автомобіль із силовиками та військовими з російського окупаційного угруповання. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, до події можуть мати стосунок оперативники зі Служби безпеки України.

Як підсумок, один окупант загинув, ще один — у реанімації з важкими пораненнями. Постраждали ще три військовослужбовці російських військ, які теж перебували в автомобілі.

Підірвані співробітники російської ФСБ були пов'язані з адміністрацією тимчасово окупованого Скадовська, а в Олешках вони проводили фільтраційні заходи та тортури місцевих жителів.

Нагадаємо, що 24 серпня партизани за допомогою дрона підірвали штаб "кадирівців" в Енергодарі. Зазначається, що на місце прибули пожежники та карети швидкої допомоги. Представників місцевої окупаційної адміністрації в терміновому порядку евакуювали.

Також повідомлялося, що 3 вересня російські війська залишилися без "стража кордону". Оперативники з ГУР МО підірвали дроном комплекс "Аванпост". У лавах ЗС РФ цей спостережний комплекс називають "надійним вартовим кордону", оскільки його оптика показує ціль у денний час на відстані до 10 кілометрів.