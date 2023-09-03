ЗС РФ втратили "стража кордону": бійці ГУР МО підірвали дроном комплекс "Аванпост" (відео)

Росіяни вважають спостережний комплекс "надійним стражем кордону", його оптика бачить ціль вдень на відстані до 10 кілометрів. Точним влучанням військові перетворили його на "безнадійного".

Related video

Бійці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України знищили дроном спостережний комплекс "Аванпост" військових РФ. Про це українська військова розвідка повідомила в Telegram.

Фахівці кажуть, що цей комплекс називають у Росії "надійним стражем кордону". Армія країни-агресора використовує його для контролю за кордоном, території важливих об'єктів і ведення розвідки.

"Аванпост" обладнаний оптикою, яка розпізнає людину на відстані до 10 кілометрів у денний час і до 4 кілометрів у нічний. Спостережний пункт оснащений автономною системою живлення, радіолокатором, ретранслятором зв'язку і сервером для фіксації даних.

За даними розвідників, російський комплекс "трохи заважав" Силам оборони України на Північному напрямку.

"Тож із "надійного стража московиї" його перетворили на безнадійного", — підсумували військові.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков анонсував осінній бум дронів. За його словами, український ВПК істотно збільшить виробництво безпілотників.

Фокус уже писав, що ЗСУ могли застосовувати картонні дрони для ураження аеродрому в Курську. Цей тип БПЛА невидимий для систем РЕБ ворога і може сильно пошкоджувати винищувачі.