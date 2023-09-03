ВС РФ лишились "стража границы": бойцы ГУР МО взорвали дроном комплекс "Аванпост" (видео)

Россияне считают наблюдательный комплекс "надежным стражем границы", его оптика видит цель днем на расстоянии до 10 километров. Точным попаданием военные превратили его в "безнадежного".

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Бойцы Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины уничтожили дроном наблюдательный комплекс "Аванпост" военных РФ. Об этом украинская военная разведка сообщила в Telegram.

Специалисты говорят, что данный комплекс называют в России "надежным стражем границы". Армия страны-агрессора использует его для контроля за границей, территории важных объектов и ведения разведки.

"Аванпост" оборудован оптикой, которая распознает человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное. Наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи и сервером для фиксации данных.

По данным разведчиков, российский комплекс "немного мешал" Силам обороны Украины на Северном направлении.

"Поэтому из "надежного стража московии его превратили в безнадежного", — подытожили военные.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал осенний бум дронов. По его словам, украинский ВПК существенно увеличит производство беспилотников.

Фокус уже писал, что ВСУ могли применять картонные дроны для поражения аэродрома в Курске. Данный тип БПЛА невидим для систем РЭБ врага и может сильно повреждать истребители.