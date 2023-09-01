Идеальны для таких операций: чем картонные дроны ВСУ опасны для истребителей ВС РФ

В силу своих технических возможностей картонные беспилотники не могут подорвать мощные истребители, но способны нанести им мелкие рваные повреждения, из-за которых те уже не смогут летать.

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Картонные дроны, которые несколькими днями ранее украинские военные, скорее всего, использовали для поражения аэродрома в Курске (РФ), способны нанести серьезный урон самолетам-истребителям. Об этом написал военный эксперт Юрий Касьянов в своем Telegram-канале в пятницу, 1 сентября.

Эксперт пишет о том, что для поражения самолета противника на аэродроме вовсе необязательно его сжигать, достаточно "наделать в нем дырок, сделать из него решето, и он уже никуда не полетит". Для этого идеально подходят именно легкие картонные дроны.

По словам Касьянова, до сих пор принято считать, что чем больше могущество боевой части, тем лучше. Однако чем больше вес боевой части дрона, тем больше у него размеры и собственный вес, больше мощность двигателя, и меньше шансов преодолеть ПВО и РЭБ противника. Это, как с иранскими Shahed — массивные беспилотники самолетного типа отлично видны на радарах и их легко сбивают украинские системы ПВО.

"При этом тот же "картонный дрон" и его собратья по размеру (их, на самом деле, много есть, и они давно летают) имеют вес боевой части 3-5 кг, размах крыла до 2,5 метров, и взлетный вес до 20 кг. При этом они могут наделать кучу дырок в самолете противника просто потому, что могут добраться до аэродрома "Курск", или другого, вражеского, расположенного вблизи наших границ или линии фронта", — написал эксперт.

Именно поэтому, подчеркивает он, большие, тяжелые дроны с мощной боевой частью и более заметные на радарах и в тепловизорах "наводят шороху" на аэродроме в Пскове, в Москве, в Брянске, в других местах, где "Панцирей" (зенитных ракетно-пушечных комплексов малого радиуса действия, — ред.) нет. А вот для операций в Курске, где таких комплексов может находиться сразу два, лучше подходят именно "невидимые" для систем РЭБ противника "картонные" беспилотники. В силу своих технических возможностей они не могут подорвать мощные истребители, но способны нанести им мелкие рваные повреждения, из-за которых те уже не смогут летать.

Ранее мы писали о том, что дроны Corvo PPDS идеальны для атаки РФ, так как ПВО пропускает картонные беспилотники, принимая за птиц. БПЛА Corvo PPDS от SYPAQ удается оставаться невидимыми для системы ПВО противника потому, что радиоволны иначе взаимодействуют с картоном или пенопластом, чем с металлами, из которого изготовлены большинство дронов.

А несколькими днями ранее эксперт раскрыл, как дроны ВСУ атакуют РФ. Россия применяет мощные системы РЭБ, но беспилотники преодолевают ее благодаря автономным технологиям.