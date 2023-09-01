Ідеальні для таких операцій: чим картонні дрони ЗСУ небезпечні для винищувачів ЗС РФ

Через свої технічні можливості картонні безпілотники не можуть підірвати потужні винищувачі, але здатні завдати їм дрібних рваних ушкоджень, через які ті вже не зможуть літати.

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Картонні дрони, які кількома днями раніше українські військові, найімовірніше, використовували для ураження аеродрому в Курську (РФ), здатні завдати серйозної шкоди літакам-винищувачам. Про це написав військовий експерт Юрій Касьянов у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 1 вересня.

Експерт пише про те, що для ураження літака супротивника на аеродромі зовсім необов'язково його спалювати, достатньо "наробити в ньому дірок, зробити з нього решето, і він уже нікуди не полетить". Для цього ідеально підходять саме легкі картонні дрони.

За словами Касьянова, досі прийнято вважати, що чим більша могутність бойової частини, тим краще. Однак що більша вага бойової частини дрона, то більші в нього розміри та власна вага, більша потужність двигуна, і менше шансів подолати ППО та РЕБ противника. Це, як з іранськими Shahed — масивні безпілотники літакового типу добре видно на радарах і їх легко збивають українські системи ППО.

"При цьому той самий "картонний дрон" і його побратими за розміром (їх насправді багато є, і вони давно літають) мають вагу бойової частини 3-5 кг, розмах крила до 2,5 метрів, і злітну вагу до 20 кг. При цьому вони можуть наробити купу дірок у літаку противника просто тому, що можуть дістатися до аеродрому "Курськ", або іншого, ворожого, розташованого поблизу наших кордонів або лінії фронту", — написав експерт.

Саме тому, підкреслює він, великі, важкі дрони з потужною бойовою частиною та більш помітні на радарах і в тепловізорах "наводять шереху" на аеродромі в Пскові, в Москві, в Брянську, в інших місцях, де "Панцирів" (зенітних ракетно-гарматних комплексів малого радіуса дії, — ред.) немає. А ось для операцій у Курську, де таких комплексів може перебувати відразу два, краще підходять саме "невидимі" для систем РЕБ противника "картонні" безпілотники. Через свої технічні можливості вони не можуть підірвати потужні винищувачі, але здатні завдати їм дрібних рваних ушкоджень, через які ті вже не зможуть літати.

Раніше ми писали про те, що дрони Corvo PPDS ідеальні для атаки РФ, оскільки ППО пропускає картонні безпілотники, приймаючи за птахів. БПЛА Corvo PPDS від SYPAQ вдається залишатися невидимими для системи ППО супротивника тому, що радіохвилі інакше взаємодіють з картоном або пінопластом, ніж з металами, з якого виготовлено більшість дронів.

А кількома днями раніше експерт розкрив, як дрони ЗСУ атакують РФ. Росія застосовує потужні системи РЕБ, але безпілотники долають її завдяки автономним технологіям.