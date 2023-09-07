В Алешках взорвали автомобиль с сотрудниками российского ФСБ и военными, — СМИ (видео)

По информации журналистов, один оккупант погиб, четверо пострадали, один — в реанимации с тяжелыми ранениями. К произошедшему может иметь отношение СБУ.

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В пригороде Херсона Алешках взорвали автомобиль с силовиками и военными из российской оккупационной группировки. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

По информации журналистов, к произошедшему могут иметь отношение оперативники из Службы безопасности Украины.

Как итог, один оккупант погиб, еще один — в реанимации с тяжелыми ранениями. Пострадали еще три военнослужащих российских войск, которые тоже находились в автомобиле.

Взорванные сотрудники российской ФСБ были связаны с администрацией временно оккупированного Скадовска, а в Алешках они проводили фильтрационные мероприятия и пытки местных жителей.

Напомним, что 24 августа партизаны с помощью дрона взорвали штаб "кадыровцев" в Энергодаре. Отмечается, что на место прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Представителей местной оккупационной администрации в срочном порядке эвакуировали.

Также сообщалось, что 3 сентября российские войска остались без "стража границы". Оперативники из ГУР МО взорвали дроном комплекс "Аванпост". В рядах ВС РФ этот наблюдательный комплекс называют "надежным стражем границы", поскольку его оптика показывает цель в дневное время на расстоянии до 10 километров.