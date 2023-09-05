Спецоперация СБУ: в Луганской области взорвали топ-коллаборанта, — СМИ

По данным журналистов, Юрия Афанасьевского взорвали в собственном доме. Топ-коллаборант выжил, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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На территории оккупированной Луганской области было совершено покушение на так называемого "председателя Государственного таможенного комитета ЛНР" Юрия Афанасьевского. Об этом пишет "Униан" 5 сентября, ссылаясь на свои источники в Службе безопасности Украины.

"Его взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии", — сказал собеседник журналистов.

По данным источников издания, подрыв Юрия Афанасьевского организовала СБУ.

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Сообщается, что Афанасьевский является агентом ЦА ФСБ РФ, а также "финансистом" главы "ЛНР" Леонида Пасечника. Он занимался "отмыванием" денег для финансирования антиукраинских вооруженных группировок.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Юрий Афанасьевский находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Афанасьевский также числится в базе "Миротворца". По данным портала, он является пособником боевиков незаконного вооруженного формирования и членом террористической организации.

На момент публикации материала пресс-центр СБУ официально не комментировал информацию о причастности ведомства к покушению на коллаборанта.

Напомним, 17 августа стало известно о ликвидации в Запорожской области майора ВС РФ Юрия Павлова. Он был начальником штаба — заместителем командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.

Ранее, 10 августа, появилась информация о гибели в Донецкой области члена одного из самых влиятельных кланов сектора Газа Рами Хайсама Мусы аль-Фарра, который воевал в Украине на стороне России.