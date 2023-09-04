"Украинское лето" в Мариуполе: партизаны ликвидировали более двух десятков оккупантов

В течение лета местные партизаны травили и топили оккупантов и помогали ВСУ с "прилетами" по местам их расположения.

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"Мариупольское Сопротивление" подвело итоги "Украинского лета" в Мариуполе. За три месяца лета в оккупированном Мариуполе партизаны отправили на "тот" свет более 2 десятков российских захватчиков. Об этом говорится в телеграм-канале "Мариупольского Сопротивления".

"Общий счет — 21 "хороший русский" от всех акций Сопротивления. Российские источники подтверждают гибель еще 5 оккупантов, которые после отравления алкоголем были утоплены. К тому же еще наши любители халявной еды и заблудившийся российский следователь. Всего вместе только за это лето — минус 21 российский оккупант", — говорится в сообщении.

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В Мариуполе партизаны подожгли военную базу ВС РФ, — советник мэра (фото, видео)

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что украинское лето в Мариуполе прошло неплохо.

"Это даже не учитывая святую Юрьевскую "хлопку". Если добавить к счету погибших и раненых в двукратной хлопке в Юрьевке, то общий счет "хороших" россиян пойдет на несколько сотен", — написал Андрющенко.

Напомним, что ВСУ ликвидировали три группы российских солдат в районе Бахмута. Украинские военные спрятались вблизи железнодорожных путей, а когда россияне появлялись один за другим, ликвидировали их.

Ранее сообщалось, что партизаны ликвидировали военные патрули ВС РФ в Луганске. Они утверждают, что после успешной операции некоторых российских солдат "не могут найти".