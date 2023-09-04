"Українське літо" в Маріуполі: партизани ліквідували понад два десятки окупантів

Впродовж літа місцеві партизани труїли і топили окупантів та допомагали ЗСУ з "прильотами" по місцях їхніх розташувань.

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"Маріупольський Спротив" підбив підсумки "Українського літа" в Маріуполі. За три місяці літа в окупованому Маріуполі партизани відправили на "той" світ понад 2 десятки російських загарбників. Про це йдеться в телеграм-каналі "Маріупольського Спротиву".

"Загальний рахунок — 21 "хороший русский" від усіх акцій Спротиву. Російські джерела підтверджують загибель ще 5 окупантів, що після отруєння алкоголем було втоплено. До того ще наші охочі до халявної їжі та заблукалий російський слідчий. Всього разом лише за це літо — мінус 21 російський окупант", — йдеться в повідомленні.

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У Маріуполі партизани підпалили військову базу ЗС РФ, — радник мера (фото, відео)

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко натякнув, що українське літо в Маріуполі пройшло непогано.

"Це навіть не враховуючи святу Юр’ївську "бавовну". Якщо додати до рахунку загиблих та поранених в двократній бавовні в Юр’ївці, то загальний рахунок "хороших" росіян піде на декілька сотен", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували три групи російських солдатів в районі Бахмута. Українські військові сховалися поблизу залізничних колій, а коли росіяни з’являлись один за одним, ліквідували їх.

Раніше повідомлялося, що партизани ліквідували військові патрулі ЗС РФ у Луганську. Вони стверджують, що після успішної операції деяких російських солдатів "не можуть знайти".