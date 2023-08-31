У Маріуполі партизани підпалили військову базу ЗС РФ, — радник мера (фото, відео)

За словами Петра Андрющенка, акція "Вогневий опір" у портовому місті триває, а внаслідок диверсії росіяни втратили кілька одиниць автомобільного транспорту.

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Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко 31 серпня повідомив, що партизани підпалили базу армії Російської Федерації. У результаті противник втратив щонайменше чотири транспортні засоби.

"Група "Ї" Маріупольського Опору повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу", — написав Андрющенко в Telegram.

За його словами, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортні засоби росіян — "Газель", дві "Ниви" та "Буханка".

"Маріуполь продовжує випалювати р**ню, наближаючи перемогу!", — зазначив радник мера.

Ситуація в Маріуполі

Місто Маріуполь було захоплене противником із перших днів масштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі окупаційна влада остаточно визначила день псевдовиборів у місті на 7-8 вересня 2023 року.

Нагадаємо, 30 серпня повідомлялося, що в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. ППО окупантів спрацювала у двох районах міста. Через атаку на Маріуполь окупанти підняли в небо авіацію, яка вилетіла з Ростова-на-Дону.

Раніше, в окупованому місті Кремінна Луганської області під час наради колаборантів щодо майбутніх виборів "прилетіло" в їхній штаб. Нарада швидко закінчилася, а поранених і вбитих окупантів рахують.