"Трохи побалакали і злетіли в повітря": в Кремінній під час наради окупантів пролунали вибухи

На нараду з приводу майбутніх виборів на Луганщині зібралися окупаційні топпосадовці, але тривав захід недовго. Зі слів ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у його розпал стався "приліт", і обмін думками з приводу організації виборчого процесу вимушено закінчився.

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У окупованному місті Кремінна на Луганщині під час наради російських загарбників та колаборантів щодо майбутніх виборів сталася неприємність. Їхній штаб вибухами рознесло надрузки. Про це повідомив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Насовіщалися". В українській Кремінній вранці у вівторок (29 серпня), не дуже розумні р*шисти-загарбники у будівлі так званої "прокуратури" проводили "останній зліт" — нараду щодо незаконних виборів. Простими словами — яку цифру вони мають намалювати від Кремінної, щоби луганський гауляйтер був задоволений. Зібралися всі причетні "високі" особи, трохи побалакали і злетіли в повітря", — проінформував Гайдай.

В підтвердження своїх слів він оприлюднив світлини влучання у передвиборчий штаб окупантів.

Сергій Гайдай також зазначив, що кількість загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Нагадаємо, що на Луганщині у Серебрянському лісі Сили оборони відбивають атаки росіян. Російські піхотні групи постійно намагаються просуватися по місцевості, де переважно болота та ліси, оскільки важка бронетехніка не може тут пройти.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ сконцентрували на Бахмутському напрямку 120 тисяч вояків. Росіяни не можуть здійснити ефективні контрнаступальні діїчерез ефективні дії української піхоти.