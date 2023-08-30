Ефективна пастка: ЗСУ ліквідували три групи російських солдатів поспіль в районі Бахмута

Українські військові сховалися поблизу залізничних колій, очікуючи бійців ЗС РФ. Супротивники з’являлись один за одним, коли тікати було вже пізно.

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Захисники ліквідували кілька груп російських загарбників поблизу залізничної дороги на Бахмут у Донецькій області. Деталями 29 серпня поділилась пресслужба 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ.

"Перетнувши колії, групи окупантів натрапили на засідку. З окопів вогонь на ураження відкрили штурмовики. Коригують бій з неба бійці РУП "Шершень". Відстрілюють противника бійці 2 штурмового батальйону", — зазначили в бригаді.

Відео злагодженої роботи ЗСУ починається з перестрілки між двома захисниками та одним російським окупантом. Поряд з ним можна помітити вже полеглих його побратимів. Згодом він перестає становити небезпеку, але БПЛА фіксує наближення іншої групи ворожих військових.

Українці, залишаючись у траншеї-схованці, беруться за ліквідацію ще кількох загарбників. Однак згодом до місця подій наближається ще одна група бійців ЗС РФ — третя.

На кадрах видно, як один з окупантів намагається врятуватись від вогню втечею, але далеко відійти від траншеї не встигає.

З етичних міркувань Фокус не може опублікувати відео, але побачити його можна на каналі 3 ОШБр.

Нагадаємо, 30 серпня майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що 3 штурмова бригада ЗСУ вибиває російські війська на Бахмутському напрямі. Зокрема, захисники просуваються в районі села Андріївка на Донеччині.

Раніше, 29 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр проінформувала, що російські окупанти опинились у пастці на Бахмутському напрямі. З її слів, угруповання ЗС РФ не можуть залишити раніше захоплене місто.