"Потроху просуваємося": ЗСУ не дають окупантам використовувати бронетехніку під Бахмутом (відео)

За словами майора Максима Жоріна, щойно противник намагається з'явитися на горизонті, українські військові одразу ж відкривають вогонь. Це створює додаткові проблеми для ЗС РФ, тоді як ЗСУ займають нові позиції.

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Українські військові продовжують контрнаступ і просуваються вперед на багатьох ділянках фронту. Зокрема йдеться про 3-тю штурмову бригаду, яка вибиває противника на Бахмутському напрямку. Про це розповів майор ЗСУ Максим Жорін в ефірі "Еспресо" 30 серпня.

За його словами, бійці ЗСУ поруч із населеним пунктом Андріївка, що розташований неподалік Бахмута, вибивають російських окупантів із лісосмуг. Це дасть змогу встановити повний контроль над населеним пунктом.

"Наша третя штурмова бригада має наказ на просування вперед і втілює його в життя. Зараз ми вибиваємо ворога з лісосмуг поблизу населеного пункту Андріївка, щоб згодом отримати повний контроль над цим населеним пунктом", — розповідає заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, окремо було зазначено, що російські окупанти на Бахмутському напрямку не можуть користуватися броньованою технікою, навіть щоб здійснювати перевезення особового складу. Це створює для них додаткові проблеми.

Уся причина в тому, що щойно бійці ЗСУ бачать на горизонті противника, вони починають його знищувати.

"За позиції росіяни тримаються, намагаються чинити опір. Такого, щоб він (противник — ред.) залишав позиції, тікав, здавався в полон, зараз немає. Це пов'язано з тим, що перекидають більш-менш свіжі резерви, які можуть триматися, але нас це не зупиняє. З усім тим ми потроху просуваємося і контроль над лісосмугами отримуємо", — підсумував Максим Жорін.

Нагадаємо, 29 серпня повідомлялося, що російські окупанти не можуть вийти з Бахмута, адже опинилися фактично в пастці. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ мають успіхи в Кліщіївці, Курдюмівці та Андріївці.