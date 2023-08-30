"Понемногу продвигаемся": ВСУ не дают оккупантам использовать бронетехнику под Бахмутом (видео)

По словам майора Максима Жорина, как только противник пытается появиться на горизонте, украинские военные сразу же открывают огонь. Это создает дополнительные проблемы для ВС РФ, в то время как ВСУ занимают новые позиции.

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Украинские военные продолжают контрнаступление и продвигаются вперед на многих участках фронта. В частности речь идет про 3-ю штурмовую бригаду, которая выбивает противника на Бахмутском направлении. Об этом рассказал майор ВСУ Максим Жорин в эфире "Эспресо" 30 августа.

По его словам, бойцы ВСУ рядом с населенным пунктом Андреевка, который расположен недалеко от Бахмута, выбивают российских оккупантов из лесополос. Это позволит установить полный контроль над населенным пунктом.

"Наша третья штурмовая бригада имеет приказ на продвижение вперед и воплощает его в жизнь. Сейчас мы выбиваем врага из лесополос вблизи населенного пункта Андреевка, чтобы со временем получить полный контроль над этим населенным пунктом", — рассказывает заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

К слову, отдельно было отмечено, что российские оккупанты на Бахмутском направлении не могут пользоваться бронированной техникой, даже чтобы осуществлять перевозки личного состава. Это создает для них дополнительные проблемы.

Вся причина в том, что как только бойцы ВСУ видят на горизонте противника, они начинают его уничтожать.

"За позиции россияне держатся, пытаются оказывать сопротивление. Такого, чтобы он (противник — ред.) покидал позиции, убегал, сдавался в плен, сейчас нет. Это связано с тем, что перекидывают более или менее свежие резервы, которые могут держаться, но нас это не останавливает. Со всем тем мы понемногу продвигаемся и контроль над лесополосами получаем", — подытожил Максим Жорин.

Напомним, 29 августа сообщалось, что российские оккупанты не могут выйти из Бахмута, ведь оказались фактически в ловушке. По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ имеют успехи в Клещиевке, Курдюмовке и Андреевке.