Вони в пастці: російські окупанти не можуть вийти з Бахмута, — Маляр (відео)

За словами заступника міністра оборони Анни Маляр, ЗСУ мають успіхи в Кліщіївці, Курдюмівці та Андріївці.

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Українські військові в рамках контрнаступу просуваються на Бахмутському напрямку. Фактично, росіяни опинилися в пастці. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час ефіру телемарафону.

За її словами, українські військові мають успіхи в Кліщіївці, Курдюмівці та Андріївці. Фактично, росіяни не можуть покинути Бахмут.

"Ми вийшли на багато пануючих висот. Власне, ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть", — сказала Маляр.

Вона також зазначила, що на сході дії розвиваються активно. Просування на Бахмутському напрямку найбільше їх хвилює. Тому ЗС РФ намагаються відволікти українські сили на інших напрямках фронту.

Анна Маляр про просування ЗСУ під Бахмутом

Також нагадаємо, що ЗСУ прорвали перший рубіж мінних полів і траншей ЗС РФ на півдні. За словами журналістів, щоб досягти Токмака, українським силам доведеться прорвати ще дві оборонні лінії росіян.

Крім того, повідомлялося, що прапор України встановили неподалік від Антонівського мосту. Його видно окупантам з висоти пташиного польоту. Два українські захисники Андрій та Іван обстежили територію затопленої після підриву окупантами Каховської ГЕС, де знайшовся флагшток, а в одного з бійців у кишені опинився прапор України.

Ще 29 серпня в ОК "Юг" оцінили рівень ППО росіян у Криму. Півострів недостатньо захищений, тому окупанти рекламують свої засоби ППО, щоб продемонструвати, що там усе добре.