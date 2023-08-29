"Шила в мішку не заховаєш": в ОК "Південь" оцінили рівень ППО росіян в Криму (відео)

Півострів недостатньо захищений, тому окупанти рекламують свої засоби ППО, щоб продемонструвати, що там усе добре.

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Російські загарбники нездатні ефективно прикрити повітряний простір Криму та вдаються до інформаційних маніпуляцій. Про це повідомила Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України, в ефірі телемарафону.

Російські загарбники нездатні ефективно прикрити повітряний простір Криму та вдаються до інформаційних маніпуляцій. Окупанти рекламують свої засоби ППО аби продемонструвати, що усе на півострові добре. Насправді вибухи відбуваються, оскільки окупанти не можуть успішно протидіяти викликам.

"Ми маємо певну витримку для того, щоб насіння бавовни розповсюдилося більш-менш рівномірно по території Кримського півострова", – заявила вона.

Також Гуменюк прокоментувала звільнення Роботино. Це дозволяє Силам оборони України закріпитися на відповідних рубежах та розвивати наступ. Вона наголосила, що важлива деокупація будь-якого населеного пункту на території України. Наразі триває звільнення сіл та міст від російських загарбників, але для цього потрібно й ще й утримати.

Ситуація у Криму влітку 2023 року

Поблизу мису Тарханкут 29 серпня знищили ЗРК С-400. Можна було побачити випалені ділянки землі в районі розташування системи ППО російських окупантів.

Американський аналітик порівняв фото місця розташування системи протиповітряної оборони окупантів за 10 і 27 серпня, зазначивши, що на початку місяця українські сили завдали по цьому об'єкту удару.

В ГУР також заявили, що росіяни ховають кораблі Чорноморського флоту "за поворотом Криму. Зі слів голови відомства Кирила Буданова, найбільше, що можуть зробити кораблі Чорноморського флоту РФ, — пройти вздовж берега в бухту Севастополя, зарядитися новими ракетами та знову піти.

Нагадаємо, 29 серпня російські війська перетворили Токмак на логістичний вузол і готові битися за нього до останнього. Цей населений пункт став для противника великим логістичним вузлом, тому вони мають намір й надалі битися за місто до останнього. Тау думку висловили експерти Олексій Гетьман і Владислав Селезньов. Після звільнення Мелітополя українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму і тим самим розсічуть захоплені населені пункти на південному напрямку.