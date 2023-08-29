Знищення ЗРК С-400 у Криму: з'явилися нові супутникові знімки (відео)

На нових кадрах з мису Тарханкут можна побачити випалені ділянки землі в районі розташування системи ППО російських окупантів.

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У мережі з'явилися нові супутникові фото з мису Тарханкут на Кримському півострові, де Сили оборони України 23 серпня знищили російський зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф". Відповідні кадри опублікував аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у соцмережі X (Twitter) 28 серпня.

Американський аналітик порівняв фото місця розташування системи протиповітряної оборони окупантів за 10 і 27 серпня, зазначивши, що на початку місяця українські сили завдали по цьому об'єкту удару.

"На нових супутникових знімках Криму видно випалені ділянки зруйнованої російської системи ППО", — написав автор публікації.

Наслідки удару по полігону на

Удар по полігону в Криму 23 серпня: що відомо

Нагадаємо, 23 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в окупованому Криму в районі Оленівки стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Місце удару по полігону в Криму Фото: Twitter

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також додав, що окрім ЗРК С-400, у Криму було пошкоджено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є носієм ракет "Онікс".

За даними Defense Express, того самого дня на мисі Тарханкут у Криму знищили рідкісну РЛС "Підліт", яка розроблена для виявлення цілей, що летять на низькій висоті. Після ідентифікації координати повітряної мішені передаються на ЗРК С-300, С-400 та інші російські ракетні комплекси.