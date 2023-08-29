Уничтожение ЗРК С-400 в Крыму: появились новые спутниковые снимки (видео)

На новых кадрах с мыса Тарханкут можно увидеть выжженные участки земли в районе расположения системы ПВО российских оккупантов.

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В сети появились новые спутниковые фото с мыса Тарханкут на Крымском полуострове, где Силы обороны Украины 23 августа уничтожили российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Соответствующие кадры опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в соцсети X (Twitter) 28 августа.

Американский аналитик сравнил фото места расположения системы противовоздушной обороны оккупантов за 10 и 27 августа, отметив, что в начале месяца украинскими силы нанесли по этому объекту удар.

"На новых спутниковых снимках Крыма видны выжженные участки разрушенной российской системы ПВО", — написал автор публикации.

Последствия удара по полигону на

Удар по полигону в Крыму 23 августа: что известно

Напомним, 23 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Оленевки произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Место удара по полигону в Крыму Фото: Twitter

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также добавил, что кроме ЗРК С-400, в Крыму был поврежден береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является носителем ракет "Оникс".

По данным Defense Express, в тот же день на мысе Тарханкут в Крыму была уничтожена редкая РЛС "Подлет", которая разработана для обнаружения целей, летящих на низкой высоте. После идентификации координаты воздушной мишени передаются на ЗРК С-300, С-400 и прочие российские ракетные комплексы.