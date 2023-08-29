"Шила в мешке не спрячешь": в ОК "Юг" оценили уровень ПВО россиян в Крыму (видео)

Полуостров недостаточно защищен, поэтому оккупанты рекламируют свои средства ПВО, чтобы продемонстрировать, что там все хорошо.

Related video

Российские захватчики неспособны эффективно прикрыть воздушное пространство Крыма и прибегают к информационным манипуляциям. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины, в эфире телемарафона.

Российские захватчики неспособны эффективно прикрыть воздушное пространство Крыма и прибегают к информационным манипуляциям. Оккупанты рекламируют свои средства ПВО, чтобы продемонстрировать, что все на полуострове хорошо. На самом деле взрывы происходят, поскольку оккупанты не могут успешно противодействовать вызовам.

"Мы имеем определенную выдержку для того, чтобы семена хлопка распространились более-менее равномерно по территории Крымского полуострова", — заявила она.

Также Гуменюк прокомментировала освобождение Роботино. Это позволяет Силам обороны Украины закрепиться на соответствующих рубежах и развивать наступление. Она отметила, что важна деоккупация любого населенного пункта на территории Украины. Сейчас продолжается освобождение сел и городов от российских захватчиков, но для этого нужно еще и удержать.

Ситуация в Крыму летом 2023 года

Вблизи мыса Тарханкут 29 августа уничтожили ЗРК С-400. Можно было увидеть выжженные участки земли в районе расположения системы ПВО российских оккупантов.

Американский аналитик сравнил фото места расположения системы противовоздушной обороны оккупантов за 10 и 27 августа, отметив, что в начале месяца украинские силы нанесли по этому объекту удар.

В ГУР также заявили, что россияне прячут корабли Черноморского флота "за поворотом Крыма". По словам главы ведомства Кирилла Буданова, самое большее, что могут сделать корабли Черноморского флота РФ, — пройти вдоль берега в бухту Севастополя, зарядиться новыми ракетами и снова уйти.

Напомним, 29 августа российские войска превратили Токмак в логистический узел и готовы сражаться за него до последнего. Этот населенный пункт стал для противника крупным логистическим узлом, поэтому они намерены и в дальнейшем сражаться за город до последнего. Такое мнение высказали эксперты Алексей Гетьман и Владислав Селезнев. После освобождения Мелитополя украинские силы смогут перерезать сухопутный коридор в Крым и тем самым рассекут захваченные населенные пункты на южном направлении.