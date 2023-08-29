"Нові можливості": ЗСУ прорвали перший рубіж мінних полів і траншей ЗС РФ на півдні, — NYT

За словами журналістів, щоб досягти Токмака, українським силам доведеться прорвати ще дві оборонні лінії росіян.

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Звільнення села Роботине в Запорізькій області свідчить про те, що ЗСУ в рамках контрнаступу прорвали перший рубіж мінних полів, танкових пасток, траншей і бункерів ЗС РФ. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, в українських військових з'явилися нові стратегічні можливості. Командування Сил оборони України сподівається вбити клин через контрольовані Росією території та перекрити постачання угруповання окупантів на півдні. Йдеться не тільки про Херсонську та Запорізьку області, а й про Крим.

Видання зазначило, що на південь від Роботиного розташоване місто Токмак. Це вузол автомобільного та залізничного транспорту, звільнення якого матиме стратегічно важливе значення.

Однак, як сказано в матеріалі, щоб досягти Токмака, українським силам доведеться прорвати ще дві оборонні лінії росіян. Вони також складаються з траншей, щільних мінних полів, земляних валів і протитанкових загороджень. Крім того, ЗС РФ також можуть відправити в район Роботине своє підкріплення.

Нагадаємо, що військові аналітики розповіли Фокусу, що перемога в Роботиному відкрила ЗСУ шлях на Токмак і Мелітополь. Вони відзначили початок битви за два великих міста — Мелітополь і Бердянськ. Щоб протистояти натиску ЗСУ на півдні, росіяни змушені перекидати туди елітні підрозділи з інших точок фронту.

Крім того, Російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував вдарити по Роботине ядерною зброєю. Також Член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Гурульов в ефірі програми пропагандиста заявив, що застосування ЯО дасть змогу угрупованню ЗС РФ на південному фронті "звільнити" Запорізьку область.