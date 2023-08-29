"Ідеальне місце": Соловйов запропонував вдарити по Роботиному ядерною зброєю (відео)

Член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Гурульов в ефірі програми пропагандиста заявив, що застосування ЯЗ дасть змогу угрупованню ЗС РФ на південному фронті "звільнити" Запорізьку область.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав Роботине Запорізької області, яке нещодавно звільнили Сили оборони України, "ідеальним місцем для застосування тактичної ядерної зброї". Про це він заявив в ефірі своєї авторської програми "Повний контакт".

Соловйов говорив про це з членом комітету Держдуми РФ з оборони, генерал-лейтенантом запасу Андрієм Гурульовим, який підтримав ідею пропагандиста. Гурульов зав'язав, що застосування тактичної ядерної зброї допоможе росіянам "звільнити" Запорізьку область, "а можливо, навіть Дніпропетровську область".

"Ідеальне [місце]. Вони там усі в купу зібралися — ідеальне просто. І на цьому наступальне угруповання накрилося мідним тазом. Далі взагалі ідеальна ситуація, тому що в цій ситуації — повна відсутність резервів противника. І навіть тими силами, які є, ми в змозі пройти вперед, звільнивши Запорізьку, а може, навіть Дніпропетровську область", — заявив Гурульов.

Нагадаємо, 28 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони повністю звільнили село Роботине Пологівського району Запорізької області та продовжують просування вперед.

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Нагадаємо також, у своєму звіті від 27 серпня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що майбутні оборонні позиції на південному фронті можуть виявитися менш укріпленими, ніж ті, які вже опинилися під українським контролем на півночі.