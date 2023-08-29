"Идеальное место": Соловьев предложил ударить по Работино ядерным оружием (видео)

Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев в эфире программы пропагандиста заявил, что применение ЯО позволит группировке ВС РФ на южном фронте "освободить" Запорожскую область.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал Работино Запорожской области, которое недавно освободили Силы обороны Украины, "идеальным местом для применения тактического ядерного оружия". Об этом он заявил в эфире своей авторской программы "Полный контакт".

Соловьев говорил об этом с членом комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенантом запаса Андреем Гурулевым, который поддержал идею пропагандиста. Гурулев завял, что применение тактического ядерного оружия поможет россиянам "освободить" Запорожскую область, "а может быть даже Днепропетровскую область".

"Идеальное [место]. Они там все в кучу собрались — идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации — полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы в состоянии пройти вперед, освободив Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область", — заявил Гурулев.

Напомним, 28 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны полностью освободили село Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед.

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Напомним также, в своем отчете от 27 августа аналитики американского Института изучения войны (ISW) предположили, что будущие оборонительные позиции на южном фронте могут оказаться менее укрепленными, чем те, которые уже оказались под украинским контролем на севере.