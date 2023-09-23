Операция "Крабовая ловушка": Силы спецопераций назвали детали удара по штабу ЧФ в Крыму

Спецназовцы заявили, что кропотливая и дерзкая работа позволила вовремя и точно поразить штаб, в котором собралось руководство Черноморского флота РФ.

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22 сентября по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе прилетели ракеты. Силы специальных операций раскрыли детали удара.

Штаб Черноморского флота РФ был атакован днем 22 сентября. В ССО назвали операцию дерзкой и кропотливой работой, которая позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота РФ. Отмечается, что удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава российского флота в оккупированном Севастополе.

Украинские ССО передали информацию для нанесения поражения Воздушным силам. Детали проведения операции в Силах спецопераций раскроют, когда будет возможно. Однако известно, что результатом удара стали десятки погибших и раненых оккупантов. Среди них высший руководящий состав флота.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы днем 22 сентября. В Министерстве обороны РФ заявили об атаке крылатыми ракетами и беспилотниками. Было заявлено о перехвате одной ракеты и двух БПЛА самолетного типа. В телеграм-каналах начали распространяться фотографии сильного дыма. Затем появились фото и видео из центра Севастополя.

Удар пришелся на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Британские СМИ заявили, что для атаки были использованы крылатые ракеты Storm Shadow. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что в результате удара погибли и были ранены руководители российского штаба Черноморского флота.